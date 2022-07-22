Подростки угнали болотоход и устроили гонки с полицией в России

Во Владимирской области сотрудникам правоохранительных органов пришлось устроить гонку, чтобы задержать угнавших болотоход подростков. Как стало известно, транспортное средство принадлежало одному из школьников, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сотрудники ГИБДД пытались перегородить дорогу угонщикам, которые разъезжали по населенному пункту, однако болотоход смог обойти служебный автомобиль.

На крутом повороте один из участников экипажа не смог удержаться внутри, после чего выпал на землю. Подбирать товарища подростки не стали и продолжили гонку.

Через некоторое время нарушителей удалось задержать. Теперь подростку, угнавшему у отца транспортное средство, грозит штраф за вождение без прав, а мужчине - за неисполнение родительских обязанностей.