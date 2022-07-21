В Австрии начали обсуждать меры «выживания» на случай нехватки газа

В Австрии сфера образования столкнулась с трудностями из-за необходимости экономить энергию в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает издание Der Standart, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что неудобства ждут школы, которые отапливаются газом. В настоящее время власти обсуждают возможную отправку части детей на удаленку в случае, если отапливать все классы представится невозможным. Оставшихся учеников планируется собирать в оставшихся классах или в спортивном зале.

Детские сады при этом предлагается оснастить специальными контейнерами для обогрева.

Также обсуждается, какие здания стоит обогревать в первую очередь. В частности, работа крытого плавательного бассейна может быть ограничена по времени, изменения могут коснуться и температуры воды. То же самое относится к отоплению зданий, не имеющих первостепенной значимости, таких как молодежные центры.