Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане

Движение "Талибан" раскритиковало доклад Миссии ООН по содействию Афганистану по теме прав человека в стране. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он отверг выводы отчета, назвав их необоснованными и соответствующими действительности. "В стране нет произвольных убийств или арестов", - заявил Забиулла Муджахид.

По его словам, любой, кто совершит подобное деяние, будет считаться преступником и будет наказан в соответствии с законами шариата. Доклад Миссии ООН представитель движения счел пропагандой.