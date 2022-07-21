https://news.day.az/world/1480687.html Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане
Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане
Движение "Талибан" раскритиковало доклад Миссии ООН по содействию Афганистану по теме прав человека в стране. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Он отверг выводы отчета, назвав их необоснованными и соответствующими действительности. "В стране нет произвольных убийств или арестов", - заявил Забиулла Муджахид.
По его словам, любой, кто совершит подобное деяние, будет считаться преступником и будет наказан в соответствии с законами шариата. Доклад Миссии ООН представитель движения счел пропагандой.
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