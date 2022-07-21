Лесные пожары продолжают бушевать по всей Европе. Тяжелая ситуация складывается во Франции и Великобритании, а также в Испании, Италии и Греции. Под Афинами в районе Мегары произошло новое возгорание, тогда как на севере страны огонь удалось взять под контроль. За последние сутки сотни людей были вынуждены эвакуироваться, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Константина Ифанти, местная жительница: "Мы оставили наше имущество, наши дома, которые, загорелись от одной искры, попавшей в сарай. Температура была очень высокой, окна разбились, стены сломались, полдома было разрушено".

С лесными пожарами на нескольких фронтах борется и Испания. В Авиле к северо-западу от Мадрида выжжено более 4 тысяч гектаров и из-за ветра, который постоянно меняет направление. Этим летом 27 стран Евросоюза объединили свои ресурсы, чтобы более эффективно противодействовать стихии.

Поддержку партнеров по сообществу на себе ощущает Словения. К группе пожарных, которые пытаются сдержать распространение огня в районе Краса присоединились итальянский пожарный самолет и вертолет из Австрии.

Обстановка осложняется беспрецедентной волной жары, которая обрушилась на Европу. Особенно тяжело в эти дни приходится пожилым людям, а также тем, кто работает на улице. Только в Испании и Португалии за последнюю неделю из-за жары умерли около 2 тысяч человек.