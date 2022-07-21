Пожар на детской площадке в Москве

Пожар произошел на детской площадке недалеко от станции метро "Автозаводская" в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, огнем оказалась охвачена площадка в районе улицы Сайкина. На кадрах, опубликованных в Сети, сотрудники экстренных служб пытаются ликвидировать возгорание.

Другие подробности уточняются.