В Пакистане 20 женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу

В Пакистане 20 женщин и детей, ехавших на свадьбу, утонули, когда их лодка перевернулась на реке Инд. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трагедия произошла в провинции Пенджаб в понедельник. Отмечается, что в том месте, где лодка пошла ко дну, было сильное течение. 65 пострадавших, в том числе и жених, выбрались на берег самостоятельно. Утонули по меньшей мере 20 человек и еще 30 числятся пропавшими без вести.

Местный чиновник Аслам Таслим рассказал, что все находившиеся в лодке были членами одной семьи. По его словам, среди погибших, которых уже удалось найти, были исключительно женщины и дети, так как большинство из них не умели плавать.

Количество пассажиров, находившихся на борту, неизвестно. Считается, что их было около сотни, однако эту цифру в данный момент пытаются уточнить, опрашивая пострадавших и их родных. Точная причина катастрофы также пока не установлена, но, скорее всего, она произошла из-за того, что лодка была перегружена.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил властям приложить все усилия, чтобы попытаться спасти тех людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.