https://news.day.az/world/1480698.html Газ снова начал поступать в Германию по Северному потоку
Газ снова начал поступать в Германию по Северному потоку
Газ начал поступать в ФРГ по "Северному потоку" после завершения техработ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG, передает Day.Az.
Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.
О планах возобновить прокачку 20 июля сообщили источники Reuters. По словам собеседников агентства, поставки начнутся вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре