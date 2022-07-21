Газ снова начал поступать в Германию по Северному потоку

Газ начал поступать в ФРГ по "Северному потоку" после завершения техработ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG, передает Day.Az.

Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.

О планах возобновить прокачку 20 июля сообщили источники Reuters. По словам собеседников агентства, поставки начнутся вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).