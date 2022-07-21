В Хорватии пара украла из ресторана вино на 1,6 млн евро

В Хорватии арестовали мужчину и женщину, совершивших "кражу века": они вынесли из мишленовского ресторана в Испании 45 бутылок вина общей стоимостью €1,6 млн. Об этом сообщает The Drinks Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина и женщина, похитившие редкие вина из ресторана Atrio в Испании, были арестованы, спустя девять месяцев после инцидента. Испанские СМИ назвали ограбление "кражей века": среди похищенных парой 45 бутылок было коллекционное вино 1806 года выпуска.

Испанские власти заявили, что преступление было спланировано до мелочей: пара трижды посещала ресторан перед тем, как ограбить винный погреб. Сначала они пообедали в ресторане, потом женщина попросила провести ей экскурсию по погребу. Когда кухня ресторана закрылась, женщина отвлекла официанта, заказав еще еды с собой, а мужчина в это время спустился в погреб и вынес три рюкзака коллекционного вина.

В общей сложности пара украла 38 бутылок Romanée-Conti и семь бутылок Château d'Yquem, одна из которых была датирована 1806 годом.