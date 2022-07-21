Немцы стали реже принимать душ

По результатам опроса INSA больше половины немцев стали реже и поспешнее мыться. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение о нечастом и непродолжительном мытье в целях экономии воды приняли 62 процента жителей Германии. По мнению автора статьи, такое поведение спровоцировано призывами светофорной коалиции к бережливому расходу ресурсов. Особенно пересмотрели свое отношение к мытью избиратели зеленой партии, которая активно выступает за экологичный подход. 33 процента сторонников "зелёных" теперь успевают принять душ за более короткий срок.

"А вот избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время", - жалуется автор материала, добавляя, что только около 28-29 процентов из них стали распоряжаться водой более экономно.

Почти каждый второй житель Германии принял меры, чтобы обойтись без русского газа в зимний период, и вместе с тем 44 процента немцев собираются принять участие в демонстрациях против завышенных цен на энергию.