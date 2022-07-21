В Румынии ограничат потребление питьевой воды

Из-за засухи в некоторых населенных пунктах в Румынии возникла нехватка питьевой воды. В связи с этим в стране было принято решение ограничить потребление питьевой воды на местном уровне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии Барна Танцош, соответствующие ограничения вводятся для того, чтобы восстановить резервы питьевой воды на будущее.

Хоть не во всех населенных пунктах Румынии системы водоснабжения устроены должным образом, питьевая вода должна использоваться строго по назначению, а не идти на полив растений или наполнения бассейнов, сказал Танцош. Питьевая вода проходит специальную обработку, поэтому это "дорогая вода" и ее нужно беречь, подчеркнул министр.