https://news.day.az/world/1480718.html Мотоциклист чудом пережил наезд автобуса в Бразилии - ВИДЕО
Мотоциклист чудом пережил наезд автобуса в Бразилии - ВИДЕО
Волнительные моменты из жизни оставшегося неизвестным мотоциклиста были запечатлены камерой наружного наблюдения на оживлённом участке дороги в небольшом бразильском населённом пункте, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Местный байкер, уходя от столкновения с автобусом, резко притормозил и буквально вылетел из седла мотоцикла, угодив под заднее колесо.
Водитель автобуса успел остановить транспортное средство, в результате чего мотоциклист остался жив и был поднят на ноги очевидцами шокирующего происшествия.
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