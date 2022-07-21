Мотоциклист чудом пережил наезд автобуса в Бразилии

Волнительные моменты из жизни оставшегося неизвестным мотоциклиста были запечатлены камерой наружного наблюдения на оживлённом участке дороги в небольшом бразильском населённом пункте, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Местный байкер, уходя от столкновения с автобусом, резко притормозил и буквально вылетел из седла мотоцикла, угодив под заднее колесо.

Водитель автобуса успел остановить транспортное средство, в результате чего мотоциклист остался жив и был поднят на ноги очевидцами шокирующего происшествия.