Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа

Правительство Португалии отказалось поддерживать план Еврокомиссии (ЕК) по экономии газа. Об этом рассказал государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба, передает Expresso, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Лиссабоне выступили против сокращения потребления газа на 15 процентов. "Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами", - указал Галамба.

По словам госсекретаря, португальская сторона понимает, что есть страны ЕС, просящие помощи, однако инициатива ЕК вынуждает республику остаться без электричества.