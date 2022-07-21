Коза заплакала и прижалась к решившему продать ее владельцу

Коза заплакала, как человек, и прижалась к хозяину, который привел ее на рынок, чтобы продать мяснику во время празднования мусульманского праздника Гурбан байрамы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее видео было обнародовано в социальных сетях. "Даже у бессловесных животных есть чувства и эмоции. Они не могут говорить, но любят своих хозяев. Им больно расставаться", - написал пользователь Twitter, распространивший эти кадры.

Запись набрала тысячи просмотров и стала вирусной в соцсетях. Как сложилась дальнейшая судьба козы, неизвестно.