В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ в отставке 76-летний Евгений Лобачев. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

По его словам, тело офицера обнаружили вечером 20 июля на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ.

В правоохранительные органы обратилась супруга Лобачева и сообщила, что днем 20 июля он ушел на прогулку и не вернулся домой.

Источник уточнил, что у генерала имелись проблемы со здоровьем и финансами. Правоохранительные органы начали проведение проверки.