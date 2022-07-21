https://news.day.az/world/1480751.html Сильный пожар под Петербургом - ВИДЕО
Сильный пожар под Петербургом - ВИДЕО
Пожар начался в строящемся многоэтажном доме в поселке Булры под Санкт-Петербургом. Как стало известно "Известиям", возгорание произошло на кровле строящегося дома на улице Английская, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах с места событий можно заметить, что на месте видны клубы черного дыма.
Представители компании-застройщика заявили "Известиям", что информации о пострадавших пока нет. На месте пожара находятся представители компании. Причина пожара выясняется.
Подробности выясняются.
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