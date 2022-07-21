Сильный пожар под Петербургом

Пожар начался в строящемся многоэтажном доме в поселке Булры под Санкт-Петербургом. Как стало известно "Известиям", возгорание произошло на кровле строящегося дома на улице Английская, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах с места событий можно заметить, что на месте видны клубы черного дыма.

Представители компании-застройщика заявили "Известиям", что информации о пострадавших пока нет. На месте пожара находятся представители компании. Причина пожара выясняется.

Подробности выясняются.