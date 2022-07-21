Делегации Турции, Финляндии и Швеции встретятся в следующем месяце

Состоится встреча постоянного комитета в составе делегаций Турции, Финляндии и Швеции.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

Министр сказал, что встреча состоится в следующем месяце.

По словам главы МИД, в ходе встречи будет проверен уровень исполнения подписанного сторонами документа.

Чавушоглу отметил, что если условия не будут выполнены, членство указанных стран в НАТО не будет ратифицировано.