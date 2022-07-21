https://news.day.az/world/1480752.html Делегации Турции, Финляндии и Швеции встретятся в следующем месяце
Делегации Турции, Финляндии и Швеции встретятся в следующем месяце
Состоится встреча постоянного комитета в составе делегаций Турции, Финляндии и Швеции.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.
Министр сказал, что встреча состоится в следующем месяце.
По словам главы МИД, в ходе встречи будет проверен уровень исполнения подписанного сторонами документа.
Чавушоглу отметил, что если условия не будут выполнены, членство указанных стран в НАТО не будет ратифицировано.
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