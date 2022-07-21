Российская корпорация "Газпром" увеличит поставки газа в Италию с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров после возобновления работы "Северного потока", сообщили в итальянской нефтегазовой группе Eni, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

""Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни", - сказано в сообщении.

В Eni уточнили, что представят обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок.