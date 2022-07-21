https://news.day.az/world/1480754.html «Газпром» увеличит поставки газа в Италию
«Газпром» увеличит поставки газа в Италию
Российская корпорация "Газпром" увеличит поставки газа в Италию с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров после возобновления работы "Северного потока", сообщили в итальянской нефтегазовой группе Eni, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
""Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни", - сказано в сообщении.
В Eni уточнили, что представят обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре