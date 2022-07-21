https://news.day.az/world/1480772.html Власти Китая вывели танки на улицы - ВИДЕО
Власти Китая вывели танки на улицы - ВИДЕО
Власти Китая вывели на улицы городов китайской провинции Хэнань танки для защиты от протестующих. Уличные акции протеста продолжаются более двух недель.
Протестные акции в провинции начались после того, как банки заморозили вклады местных жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, социальное напряжение растет по всей стране. Протестующие обвиняют девелоперов в сильной задержке сроков сдачи квартир. Китайцы отказываются оплачивать ипотеку за остановленные стройки.
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