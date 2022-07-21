В Нигерии хотят построить госпиталь мирового уровня

Нигерия разрабатывает стратегию по строительству военного госпиталя мирового уровня, в котором будут лечить военных, ветеранов и членов их семей. Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны страны Абубакар Кана, сообщает P.M.News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, госпиталь будет построен в рамках реформирования служб военного здравоохранения. Для достижения ее результатов в министерстве создали дорожную карту "для всех заинтерересованных сторон", которую планируют презентовать на семинаре под председательством министра обороны Нигерии Башира Магаши.