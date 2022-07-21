Американцы бросились переезжать в Европу

На фоне роста стоимости жизни, завышенных цен на жилье и высокого уровня преступности в некоторых городах США американцы бросились массово переезжать в Европу. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наиболее популярными странами для релокации, по оценкам экспертов, стали Италия, Португалия, Испания, Греция и Франция. В Sotheby's International Realty сообщили, что с апреля по июнь 2022 года число запросов от американцев, связанных с переездом в Грецию, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

По словам специалиста по недвижимости из британской консалтинговой компании Knight Frank Джека Харриса, во Франции и Италии спрос на недвижимость среди граждан США оказался самым высоким за последние три года.

Аналитики Bloomberg отметили, что в первом квартале 2021 года американцы принесли Sotheby's в Италии 12 процентов дохода, а в 2020-м - 5 процентов. При этом число проживающих в Португалии граждан США в 2021 году увеличилось на 45 процентов по сравнению с предыдущим годом. В Испанию с 2019 по 2021 годы переехало на 13 процентов больше американцев, а спрос в 2022 году продолжает расти, пояснила директор испанского агентства недвижимости Viva Алехандра Ваноли.

Традиционно покупателями европейской недвижимости были в основном пенсионеры и обеспеченные американцы. Однако относительно недорогое жилье, особенно в небольших городах и поселках, а также возможность удаленной работы сделали объекты в Европе привлекательными для более широкого круга лиц.