https://news.day.az/world/1480792.html В Турции до конца августа запрещается посещать леса
В Турции до конца августа запрещается посещать леса
В связи с повышением температуры воздуха в Турции до конца августа запрещается посещать леса.
Как передает Day.Az, об этом говорится в уведомлениях, которые Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Турции направило главам 81 провинции страны.
Кроме того, на территориях, близко расположенных к лесным территориям, запрещается проведение свадеб, празднеств и других церемоний, которые могут привести к пожарам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре