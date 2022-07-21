В связи с повышением температуры воздуха в Турции до конца августа запрещается посещать леса.

Как передает Day.Az, об этом говорится в уведомлениях, которые Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Турции направило главам 81 провинции страны.

Кроме того, на территориях, близко расположенных к лесным территориям, запрещается проведение свадеб, празднеств и других церемоний, которые могут привести к пожарам.