88-летняя британка нашла в своем саду человеческие останки, пишет LADBible. Находкой уже заинтересовалась полицейские, оцепившие участок женщины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда Энн Мазерс заметила кости, которые, предположительно, принесли барсуки, живущие неподалеку на кладбище, она позвонила дочери и сообщила о случившемся. Та, в свою очередь, вызвала полицейских.

Приехавшие на место офицеры взяли образцы останков и теперь пытаются понять, кому они принадлежали. После этого полицейские решат, если что-то криминальное в этой истории.

"В саду лежали бедренные кости, черепа и прочее", - рассказала дочь Энн.

Как объяснили в местной администрации, проблема с барсуками находится на контроле. Но так как это защищенный вид животных, чиновники ожидают прибытия экологов и зоологов, которые дадут дальнейшие инструкции.