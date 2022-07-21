https://news.day.az/world/1480819.html Охота кровожадного сома на голубя попала на видео во время рыбалки
Охота кровожадного сома на голубя попала на видео во время рыбалки
Оставшийся неизвестным любитель рыбной ловли запечатлел, как обладающий массивной комплекцией сом подкрался к утоляющему жажду возле берега реки голубю, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Голодная рыбина устроила засаду на отмели и привлекла внимание местного рыбака, который отложил рыбный промысел и решил запечатлеть необычное поведение обитателя водоёма. Сом подплыл к зазевавшемуся голубю и, схватив свою добычу, устремился на дно реки, но птице повезло и она смогла отбиться от водоплавающего охотника и спастись.
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