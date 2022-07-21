Охота кровожадного сома на голубя попала на видео во время рыбалки

Оставшийся неизвестным любитель рыбной ловли запечатлел, как обладающий массивной комплекцией сом подкрался к утоляющему жажду возле берега реки голубю, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Голодная рыбина устроила засаду на отмели и привлекла внимание местного рыбака, который отложил рыбный промысел и решил запечатлеть необычное поведение обитателя водоёма. Сом подплыл к зазевавшемуся голубю и, схватив свою добычу, устремился на дно реки, но птице повезло и она смогла отбиться от водоплавающего охотника и спастись.