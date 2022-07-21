Игривый медведь показал футбольные навыки в США

Жительница населённого пункта Саут-Лейк-Тахо (штат Калифорния, США) запечатлела косолапого незваного гостя, устроившего забег с мячом возле жилых строений, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Лесной зверь продемонстрировал свои навыки владения мячом, обнаруженным на поляне. Любопытный медведь подбрасывал спортивный снаряд и каждый раз взбирался на дерево, опасаясь появления визгливых человеческих детёнышей.

Тереза Поттер, запечатлевшая в начале июля забавную сцену из жизни жизнерадостного молодого самца, рассказала в интервью местным СМдИ (ср-ва массовой дезинформации, прим. автора), что опасается за дальнейшую судьбу слишком доверчивого медведя, который уже несколько раз наведывался на территорию населённого пункта.

