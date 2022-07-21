Один человек погиб, 30 пострадали во время лесного пожара возле Афин

Один человек погиб, еще 30 пострадали в результате лесного пожара возле Афин. Умер житель пригорода столицы. Он покончил с собой, когда его дом со всех сторон окружило бушующее пламя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всю ночь спасатели старались отодвинуть полыхающий фронт от жилой зоны и прикладывали для этого титанические усилия. Судя по кадрам из эпицентра пожара, все вокруг напоминало настоящий огненный ад. Работе пожарных постоянно мешал штормовой ветер, который раздувал пламя с новой силой. Сообщается, что ситуация улучшилась.

Вся Европа сейчас страдает не только от пожаров, но и от невыносимой жары. В Испании от нее погибли уже более 500 человек. В нескольких провинциях столбики термометров показали +46. Температура установила рекорд и в Дании, воздух прогрелся до +35,5 градуса. Это максимум за 80 лет.

От палящего зноя люди спасаются всеми возможными способами. Житель Великобритании, например, решил искупаться в мусорном баке, наполнив его холодной водой. И на все замечания реагировал очень агрессивно.