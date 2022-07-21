Полицейские в США перепутали дома, расследуя дело о терроризме

Житель Гавайских островов Джон Хаффингтон сообщил о том, что полицейские перепутали его дом с домом обвиняемого в тяжелых преступлениях. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сказал, что однажды соседи ему сказали посмотреть камеры, так как слышали странную суету рядом с его домом. Оказывается, в течение двадцати минут несколько офицеров полиции стояли рядом с его домом с оружием наготове, и требовали, чтобы Хаффингтон вышел и поднял руки. Тем не менее, им не удалось никого разбудить, а когда ошибка была обнаружена, они уехали.

Хаффингтон требует извинений от полиции:

"Я думаю, это могло бы обернуться плохой ситуацией, если бы я вышел на улицу с фонариком, просто чтобы посмотреть, что происходит. Они же не могли знать, есть ли у меня в что-то в руке или что-то в этом роде", - сказал он.