Турция сократила экспорт автомобилей в Грузию

В январе - июне 2022 года экспорт автомобилей из Турции в Грузию сократился на 20,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, составив 45,8 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом сказали TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

По данным ведомства, в июне 2022 года экспорт автомобилей из Турции в Грузию вырос на 20,6 процента по сравнению с показателем июня 2021 года и составил 7,99 миллиона долларов.

Отметим, что в январе - июне 2022 года экспорт автомобилей на мировые рынки из Турции в целом вырос на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 15,3 миллиарда долларов.

В июне 2022 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,8 миллиарда долларов, что на 17,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2022 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2021 - июнь 2022 года) Турция экспортировала автомобили на сумму 30,2 миллиарда долларов.