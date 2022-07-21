В Турции произошло землетрясение

Землетрясение силой 4,6 балла зафиксировано в Мраморном море у побережья района Бандырма турецкой провинции Балыкесир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Подземные толчки ощущались также в Чанаккале и нескольких районах Стамбула, жители в панике покидали дома.