https://news.day.az/world/1480931.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение силой 4,6 балла зафиксировано в Мраморном море у побережья района Бандырма турецкой провинции Балыкесир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Подземные толчки ощущались также в Чанаккале и нескольких районах Стамбула, жители в панике покидали дома.
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