https://news.day.az/world/1480933.html Названа дата возможной встречи России, ООН, Турции и Украины по зерну в Стамбуле
Названа дата возможной встречи России, ООН, Турции и Украины по зерну в Стамбуле
Четырехсторонняя встреча с участием России, ООН, Турции и Украины по экспорту продовольствия и удобрений по Черному морю, возможно, пройдет в пятницу, 22 июля. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это возможно, но в данный момент у меня нет подтверждения", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в пятницу Гутерриш "принимать участие в четырехсторонней встрече с участием России, Украины, ООН и Турции, а, возможно, с участием их лидеров", - сказал он.
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