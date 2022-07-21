Глава британской разведки о возможности войны между США и Китаем

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур в ходе общения с журналистами в американском городе Аспен заявил, что возможное военное противостояние США и Китая не является неизбежным, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мур отметил, что вопрос о возможности вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном нужно рассматривать с разных точек зрения.

"Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений"", - ответил Мур на вопрос о неминуемости войны между двумя сверхдержавами.