Совбез Турции предупредил Грецию

В Декларации Совета национальной безопасности (СНБ) подчеркивается, что действия Греции, упорно занимающий позицию против добрососедских и союзнических отношений, игнорирующий международное право, увеличивающий нарушения территориальных вод и воздушного пространства в дополнение к свои провокационные действиям, являются неприемлемыми, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

После заседания Совета Безопасности Турции, состоявшегося в Президентском комплексе под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, распространено официальное заявление.

На заседании СБ Турции заслушана информация об операциях против нарушения национального единства и солидарности в стране, о всех видах угроз и опасностей, особенно террористических организаций PKK/KCK, PYD/YPG, FETO и DAESH.

"Еще раз решительно подтверждено, что усилия по полной ликвидации этой коварной сети, которая сотрудничает со всеми центрами и террористическими организациями, нацеленными на стабильность и безопасность Турции, будут успешно продолжены. Эта тема была подробно обсуждена на саммит лидеров НАТО, состоявшийся в Мадриде, где до лидеров стран альянса было доведено, что Турция полностью и искренне выполняет свои обязательства в альянсе, членом которого она является на протяжении семидесяти лет. Было подчеркнуто, что такого же подхода она ожидает и от других членов альянса. НАТО предлагается стоять рядом с Турцией и поддерживать ее борьбу против террористических организаций", - говорится в заявлении СБ Турции.

Далее в заявлении говорится: "Действия Греции, упорно занимающий позицию против добрососедских и союзнических отношений, игнорирующий международное право, увеличивающий нарушения территориальных вод и воздушного пространства в дополнение к свои провокационные действиям, являются неприемлемыми".

СБ Турции призывает Грецию положить конец противоправным действиям в области прав человека и гуманитарного права, которые ставят под угрозу жизнь незаконных мигрантов.

Также заявлена ​​решительная поддержка концепции двух государств Турецкой Республики Северного Кипра и греческой администрации острова на основе суверенного равенства и равного международного статуса.

"Турция призывает прекратить войну между Россией и Украиной до того, как она приведет к дальнейшим человеческим жертвам и разрушениям, и объявить о всеобъемлющем прекращении огня. Усилия Турции по установлению прочного мира в Украине и решению вопроса, который превратился в глобальный продовольственный кризис, будет продолжаться", - заявляет СБ Турции.

В заявлении указывается, что обсуждены и приняты меры по решению проблем экономического характера, который углубился в связи с эпидемией коронавируса и конфликтами в многих точках мира.