https://news.day.az/world/1480943.html Байден раскрыл свое состояние после заражения коронавирусом - ВИДЕО
Байден раскрыл свое состояние после заражения коронавирусом - ВИДЕО
Президент США Джо Байден в своем Twitter-аккаунте раскрыл свое состояние после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он заверил, что несмотря на это, он справляется со своей работой.
Американский лидер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19. Он напомнил, что был дважды вакцинирован и ему дважды сделали бустерные прививки. "Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять", - заявил Байден.
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