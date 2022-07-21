Байден раскрыл свое состояние после заражения коронавирусом

Президент США Джо Байден в своем Twitter-аккаунте раскрыл свое состояние после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он заверил, что несмотря на это, он справляется со своей работой.

Американский лидер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19. Он напомнил, что был дважды вакцинирован и ему дважды сделали бустерные прививки. "Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять", - заявил Байден.