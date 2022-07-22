Почему Кейт Миддлтон плакала перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл?

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл расплакалась из-за нелестных комментариев, которые отпустила невеста Гарри в отношении ее дочери Шарлотты. Об этом говорится в новой книге "Возмездие: Меган, Гарри и война Виндзоров" британского журналиста Тома Боуэра, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказали автору книги анонимные источники, во время примерки платьев подружек невесты Кейт Миддлтон и Меган Маркл не сошлись во мнениях по поводу вырезов на платьях девочек, которых выбрали подружками невесты. Также они придерживались разных позиций по проблеме колготок: если герцогиня Кембриджская была убеждена, что в соответствии с королевским протоколом девочек надо в них одеть, то будущая герцогиня Сассекская полагала, что это излишне.

В процессе обсуждения Меган Маркл нашла поддержку в лице своей лучшей подружки, стилистка Джессики Малруни, дочь которой, Айви, тоже была подружкой невесты на свадьбе.

"Некоторые могли бы сказать, что Меган допустила сравнение с Айви, нелестное для Шарлотты", - говорится в книге.