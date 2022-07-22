Бобры получат правовую защиту в Великобритании

В Великобритании бобры получат юридическую защиту. Это означает, что их убийство или причинение им вреда будет запрещено законом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

С 1 октября новый закон вступил в силу - он разрешит наказание за преднамеренный отлов, убийство и причинение вреда жизни бобров. Помимо этого будет запрещено повреждение мест обитания и размножения бобров без соответствующей на это лицензии.

Около 400 лет назад бобры на территории Великобритании были практически полностью истреблены. Теперь за их популяцию поборются ученые, которые насчитывают сейчас около 800 животных в дикой природе в Англии.

Дерек Гоу, фермер, известный как один из ведущих специалистов по бобрам в стране, в связи с этим сказал: "Сегодняшняя новость о том, что бобрам будет предоставлена правовая защита в Англии, вполне уместна и приветствуется. Мы очень медленно признавали критическую роль этого вида в создании сложных водно-болотных ландшафтов, которые могут обеспечить устойчивость к экстремальным погодным явлениям, таким как наводнения и засуха. Все, что им нужно от нас для достижения этой цели - это понимание, терпимость и пространство".