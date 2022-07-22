Избран новый президент Индии

Кандидат от правящего в Индии Национального демократического альянса Драупади Мурму победила на выборах президента страны, сообщает газета Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мурму получила более 64% голосов (676 803) (...) победив с отрывом от соперника Яшванта Синха (380 177 голосов)", - говорится в сообщении.

Мурму - представитель народа санталов. Она стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии. В 2015 году Мурму была избрана на пять лет губернатором штата Джаркханда.