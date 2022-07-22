https://news.day.az/world/1480966.html ВОЗ провела закрытое совещание по оспе обезьян
ВОЗ провела закрытое совещание по оспе обезьян
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус выразил обеспокоенность по поводу роста заболеваемости оспой обезьян в мире.
Как передает Day.Az, на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Т.Гебрейесус запросил мнения экспертов по этому вопросу.
"Мне нужны ваши рекомендации, чтобы оценить влияние распространения заболевания на общественное здравоохранение в ближайшей и отдаленной перспективе", - сказал Гебрейесус.
Заседание комитета длилось более 6 часов, однако принятые решения не были обнародованы.
Согласно последним статистическим данным, в 71 стране мира 15 300 человек заразились оспой обезьян.
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