Пострадавшая от обезьяны девочка находится в реанимации

Пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи в реанимации, рассказала дочь дважды Героя СССР космонавта Валерия Рюмина Виктория.
"Она с очень тяжелыми травмами в реанимации", - рассказала она в беседе с корреспондентом РЕН ТВ, передает Day.Az.
При этом Виктория Рюмина считает, что в произошедшем не стоит винить непосредственно обезьяну, которая напала на двухлетнюю девочку.
"Виноваты тут не животные из этого зоопарка, а люди, которые играют животными, как игрушками. Бессовестные! А ребенок теперь будет инвалидом", - заявила она.
Напомним, 21 июля дети играли во дворе частного дома в деревне Терпигорьево, когда неожиданно рядом с ними оказалось животное и накинулось на девочку. Все в ужасе бросились врассыпную. Взрослые с трудом вырвали ребенка из лап примата.
Девочку экстренно госпитализировали. По словам очевидцев, обезьяна сбежала из домашнего зоопарка, который содержит местный житель. Животное терроризировало людей целый день.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, после нападения на ребенка возбуждено уголовное дело.
Как позднее оказалось, обезьяна, напавшая на ребенка в подмосковных Мытищах, прорвалась в дом семьи космонавта Валерия Рюмина.