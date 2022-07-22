Пострадавшая от обезьяны девочка находится в реанимации

"Она с очень тяжелыми травмами в реанимации", - рассказала она в беседе с корреспондентом РЕН ТВ, передает Day.Az.

При этом Виктория Рюмина считает, что в произошедшем не стоит винить непосредственно обезьяну, которая напала на двухлетнюю девочку.

"Виноваты тут не животные из этого зоопарка, а люди, которые играют животными, как игрушками. Бессовестные! А ребенок теперь будет инвалидом", - заявила она.

Напомним, 21 июля дети играли во дворе частного дома в деревне Терпигорьево, когда неожиданно рядом с ними оказалось животное и накинулось на девочку. Все в ужасе бросились врассыпную. Взрослые с трудом вырвали ребенка из лап примата.