Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора Нью-Йорка

Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк Ли Зелдина. Об этом сообщил региональный телеканал WIVB. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидцы рассказали, что Зелдин в рамках предвыборной кампании выступал в городе Перинтон. В это время на сцену поднялся мужчина, начал кричать и спустя несколько мгновений достал нож.

Нападавшего усмирил присутствовавший на мероприятии глава организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли. После этого злоумышленника передали правоохранителям.

Зелдин в результате ЧП не пострадал. Он вновь вышел на сцену, когда обстановка успокоилась.