https://news.day.az/world/1480969.html Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора Нью-Йорка - ВИДЕО
Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора Нью-Йорка - ВИДЕО
Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк Ли Зелдина. Об этом сообщил региональный телеканал WIVB. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Очевидцы рассказали, что Зелдин в рамках предвыборной кампании выступал в городе Перинтон. В это время на сцену поднялся мужчина, начал кричать и спустя несколько мгновений достал нож.
Нападавшего усмирил присутствовавший на мероприятии глава организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли. После этого злоумышленника передали правоохранителям.
Зелдин в результате ЧП не пострадал. Он вновь вышел на сцену, когда обстановка успокоилась.
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