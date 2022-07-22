Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи

Крупная авария с участием скорой помощи произошла в Хабаровске. Пострадали три человека, в том числе младенец, которого и везла скорая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария произошла в пятницу утром на оживленном перекрестке. Водитель легковушки ехал на зеленый сигнал светофора, но не заметил скорую помощь, которая ехала с сиреной на красный свет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Три человека получили травмы, в том числе младенец, которого везли в больницу.

Тяжелых травм, тем не менее, никто не получил. Все пострадавшие направлены на обследование.