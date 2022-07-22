https://news.day.az/world/1480973.html Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи - ВИДЕО
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи - ВИДЕО
Крупная авария с участием скорой помощи произошла в Хабаровске. Пострадали три человека, в том числе младенец, которого и везла скорая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария произошла в пятницу утром на оживленном перекрестке. Водитель легковушки ехал на зеленый сигнал светофора, но не заметил скорую помощь, которая ехала с сиреной на красный свет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Три человека получили травмы, в том числе младенец, которого везли в больницу.
Тяжелых травм, тем не менее, никто не получил. Все пострадавшие направлены на обследование.
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