Поезд метро с 200 пассажирами загорелся на мосту в США

В пригороде Бостона в США загорелся поезд, его пассажирам пришлось срочно эвакуироваться: они стали вылезать из окон и прыгали в воду, сообщает The New York Times. Это произошло, когда поезд пересекал реку Мистик, поэтому людям фактически пришлось прыгать с моста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожар произошел в Сомервилле к северу от Бостона 21 июля около 06:45 по местному времени. Он был вызван тем, что от одного из вагонов оторвалась металлическая полоса. После удара о рельс, по которому проходило электричество, начался пожар.

Генеральный менеджер Massachusetts Bay Transportation Стив Пофтак уже извинился перед 200 пассажирами поезда. Он назвал пожар "устрашающим инцидентом", который не типичен для компании.