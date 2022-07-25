В России пациент сбежал из машины скорой помощи, выпрыгнув в разбитое окно

В Вологде водителю одного из автомобилей удалось снять на видеорегистратор побег пациента из кареты ехавшей скорой помощи. Для этого гражданин разбил заднее окно медицинским чемоданчиком и выпрыгнул из машины на проезжую часть, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Вскоре беглеца удалось задержать. Сейчас он находится в отделе полиции N1 УВМД России по городу Вологде, о чем сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В ведомстве уточнили, что в полицию обратились медики.

"Органами внутренних дел мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции N1 УВМД России по городу Вологде. По данному факту проводится проверка", - рассказал представитель пресс-службы главка МВД в беседе с "Подъёмом".

Официальные лица не раскрывают информацию о том, куда, зачем и с каким диагнозом везли пациента. Как отмечает "Подъёмом", ссылаясь на пользователей соцсетей, свободолюбивого гражданина могли везти в психиатрическую больницу.