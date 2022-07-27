Бывший глава Секретной службы США пошел работать в Snapchat

Экс-директор Секретной службы США Джеймс Мюррей сообщил о том, что будет работать в отделе информационной и кибербезопасности в компании Snapchat. Об этом сообщает USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об отставке Мюррея стало известно в начале месяца.

В Секретной службе Мюррей стал работать еще в 1995 году, а на пост руководителя ведомства он назначен еще во время президентского срока Дональда Трампа в 2019. Тем не менее, в новой администрации также высоко оценили профессионализм госслужащего, а нынешний президент США Джо Байден поблагодарил его за долгую службу.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы поприветствовать Мюррея в нашей компании уже 1 августа", - прокомментировали новость представители Snapchat.