Французы лишились любимой приправы

Во Франции из-за жары начался дефицит традиционной дижонской горчицы. Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Любимая приправа французов практически исчезла с полок магазинов. Люк Вандермаезен, генеральный директор одного из крупнейших производителей горчицы Reine de Dijon, заявил, что подобного дефицита не случалось более 50 лет. "Все привыкли всегда иметь горчицу под рукой и понятия не имеют, что делать, лишившись ее. Горчицу используют для приготовления винегретов, майонеза, соусов, заправок и просто как приправу к мясу и овощам", - рассказал специалист.

По словам Вандермаезена, еще есть магазины, где можно найти широкий ассортимент горчицы, но чаще всего на полках представлены один-два сорта или нет ни одного. Во Франции горчицу в основном делают из семян, выращиваемых в Канаде, однако из-за климатического кризиса и образовавшегося над Канадскими Прериями теплового купола урожаи в последние годы стали заметно ниже. Кроме того, в самой Франции в 2021 году урожай горчицы составил всего 50 процентов от обычного.

Эксперты считают, что кризис будет преодолен осенью, когда во Францию начнут прибывать новые партии семян из Канады.