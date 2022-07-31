Рестораны Британии отказались от мясных стейков и пирогов

Некоторые рестораны и гастропабы в Великобритании из-за экстремальной жары отказались от приготовления блюд, которые готовят с помощью высоких температур. Из меню временно убрали мясные стейки, бургеры и пироги, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Часть заведений не пользовалась как обычно духовками и плитами из-за высокой температуры на улице. Меру объяснили стремлением обезопасить поваров в условиях жаркой погоды. Горячие блюда в меню заменили легкими салатами, холодными супами, закусками и бутербродами.

"Цель состояла в том, чтобы кухня работала без тепла, выделяемого при приготовлении пищи - без сковородок, фритюрниц, плит и духовок. Благосостояние персонала всегда важнее торговли", - объяснил владелец лондонского ресторана The Drapers Arms Ник Гибсон. В случае повторения ситуации рестораторы планируют сделать то же самое снова.