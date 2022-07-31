ОАЭ закупит у США комплект океанографического оборудования

Госдеп США одобрил поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплекта оборудования для океанографических исследований и сопутствующего оборудования, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что правительство ОАЭ обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения комплекта оборудования для океанографических исследований. В их числе: средства удаленного сбора данных, комплекты оптоволоконной связи, источники бесперебойного питания и другие элементы логистики и поддержки программы.

Сообщается, что реализация данного контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность ОАЭ.

"В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования позволит ОАЭ получать в режиме реального времени океанографические данные для защиты морских границ, природных ресурсов и портов. При этом ВС ОАЭ не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение. Основным подрядчиком проекта выбрана компания Lockheed Martin Rotary and Mission System", - пишет ЦАМТО, по данным которого полная стоимость соглашения может составить $206 млн.