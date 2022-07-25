Последствия мощного ливня в Москве

Жители и гости Москвы делятся в социальных сетях видеозаписями мощного ливня, который накрыл столицу РФ днем в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как видно на публикуемых кадрах, автомобили вынуждены бороздить залитые водой улицы. В социальных сетях жители заявили о том, что им приходится переходить проезжие части, находясь по пояс в воде.