https://news.day.az/world/1481953.html Последствия мощного ливня в Москве - ВИДЕО
Последствия мощного ливня в Москве - ВИДЕО
Жители и гости Москвы делятся в социальных сетях видеозаписями мощного ливня, который накрыл столицу РФ днем в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как видно на публикуемых кадрах, автомобили вынуждены бороздить залитые водой улицы. В социальных сетях жители заявили о том, что им приходится переходить проезжие части, находясь по пояс в воде.
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