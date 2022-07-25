Турция ждет конкретных шагов со стороны Армении в процессе нормализации отношений.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По его словам, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пашиняном был обсужден процесс нормализации отношений.

"Мы ожидаем, что армянская сторона предпримет конкретные шаги. Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений", - сказал Президент Турции.

Эрдоган добавил, что "красной линией" в этом вопросе для Турции с самого начала является Азербайджан.

Он отметил, что Турция разрабатывает подход в отношениях с Арменией в координации с Азербайджаном.