https://news.day.az/world/1481956.html Турция разрабатывает подход в отношениях с Арменией в координации с Азербайджаном - Эрдоган
Турция разрабатывает подход в отношениях с Арменией в координации с Азербайджаном - Эрдоган
Турция ждет конкретных шагов со стороны Армении в процессе нормализации отношений.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
По его словам, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пашиняном был обсужден процесс нормализации отношений.
"Мы ожидаем, что армянская сторона предпримет конкретные шаги. Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений", - сказал Президент Турции.
Эрдоган добавил, что "красной линией" в этом вопросе для Турции с самого начала является Азербайджан.
Он отметил, что Турция разрабатывает подход в отношениях с Арменией в координации с Азербайджаном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре