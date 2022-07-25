Корабли НАТО прибыли в Таллин

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в порт Таллина. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил обороны.

Там обратили внимание на то, что первая постоянная военно-морская группа НАТО находится в Эстонии во второй раз в 2022 году, что является доказательством постоянного присутствия НАТО в регионе.

"В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками", - процитировали в пресс-службе слова заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана-Элиаса Сельямаа.

Отмечается, что в порту Таллина утром 25 июля пришвартовались голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real. Третье судно, британский танкер RFA Tidesurge, прибыл в порт Мууга под Таллином.

Командиры судов НАТО встретятся с руководством Сил обороны Эстонии, а экипаж пополнит запасы.