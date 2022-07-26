Джонсон не хочет покидать пост лидера консерваторов

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсонзаявил в частном разговоре о нежелании покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph.

Как сообщает издание, Джонсон в ходе беседы с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом признался, что "стер бы все", что мешает ему оставаться премьер-министром.

"Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии... Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы выиграл выборы, и я с ним согласился", - рассказал лорд Краддас газете.