Соглашение по зерновому коридору еще раз продемонстрировало роль Турции в глобальных вопросах

Наш вклад в этот исторический успех [зерновой коридор из Украины] еще раз продемонстрировал важность той роли, которую Турция может играть в глобальных вопросах.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

"Мы долгое время находились в постоянном контакте и проводили переговоры по этому вопросу. В результате мы достигли подписания в Стамбуле соглашения о безопасном экспорте украинского зерна на мировые рынки через Черное море", - сказал он.

По словам Президента Турции, успешная реализация плана начнет снижать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего серьезных масштабов.

"Цены будут продолжать падать, давление на менее развитые страны снизится, в результате проблема голода будет устранена", - отметил он.

В то же время Эрдоган призвал стороны соглашения к приверженности взятым на себя в связи с зерновым коридором обязательствам.